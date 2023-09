Cherry Cola Lips | le labbra d’autunno si tingono di Coca

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’ispirazione non potrebbe essere più chiara: lesono un tuffo nella freschezza dell’omonima bevanda. Eppure, nella lip combo più amata dalle tendenze TikTok non può che esserci un pizzico di nostalgia. Un sentimento dolceamaro, colpa dell’estate ormai passata. D’altra parte, però, leciliegia nascondo anche un temperamento frizzante, un po’ come la bibita a cui si ispirano. La tinta, infatti, avvolge lecon un inaspettato effetto degradé, che porta la tinta a scurirsi progressivamente verso l’esterno. Una tendenza che strizza l’occhio agli anni Novanta, quando scurire il contornoe sfoggiarlo a contrasto con il rossetto era d’obbligo. Proprio per questo, lerappresentano ...

Credits: @mmelihaylmz Via Instagram, L'Espresso make - up è una tendenza ispirata ai toni del marrone LABBRA BOLD, OLEOGRAFICHE E SCURE Vi ricordate il trend dellelips che ha spopolato ...Credit: @glowwith_vee, @jjennamakeup, @natiellysouzabeauty via Instagram Prima il latte make - up , poi lo strawberry make - up e infine lelips , non c'è dubbio che i tiktoker siano ...

Cherry Cola Lips: le labbra d’autunno sono frizzanti come una Coca AMICA - La rivista moda donna

Direttamente da TikTok, il beauty trend delle “Cherry Cola Lips” The Blonde Salad

L’ispirazione non potrebbe essere più chiara: le Cherry Cola Lips sono un tuffo nella freschezza dell’omonima bevanda. Eppure, nella lip combo più amata dalle tendenze TikTok non può che esserci un ...Per 20-fl-oz bottle: 240 calories, 0 g fat (0 g saturated fat), 50 mg sodium, 65 g carbs (0 g fiber, 65 g sugar), 0 g protein Cherry Vanilla is a popular twist on the classic and beloved Coca-Cola, ...