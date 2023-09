Cdk più Ederson | primi tre punti europei per l’Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 settembre 2023) Bergamo.versione Europa non fallisce all’esordio, tiene fede ai favori del pronostico e batte 2-0 i campioni di Polonia disputando una gara in continuo crescendo. Dopo la sconfitta di Firenze, l’alternanza di risultati che ha contraddistinto questassima parte di stagione prosegue con la speranza che non si ripeta ancora già a partire dall’impegno contro il Cagliari. Per ovviare all’assenza di Scamacca, Gasperini rispolvera Muriel come titolare nel tridente con Lookman e De Ketelaere. In difesa torna invece dal primo minuto Djimsiti e viene fatto rifiatare Kolasinac. Come da previsioni la partita è chiaramente nelle mani dei nerazzurri, i quali però devono ricamare molto il gioco per trovare i giusti spazi contro una squadra sicuramente modesta ma che a suo modo possiede una propria organizzazione e identità e soprattutto non spazza ...