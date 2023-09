Caterina Balivo gaffe | «Eri l' amante?» e Katia Ricciarelli si arrabbia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Attimi di imbarazzo a La volta buona, il nuovo programma diche ha preso il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Durante l'intervista conla conduttrice di Aversa è incappata in unache ha preso in contropiede l'ospite.e lacona La volta buona Tutto è iniziato quandoha cominciato a indagare sull'intensa vita privata di. Prima di sposare Pippo Baudo, dal quale ha poi divorziato nel 2007, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha amato il tenore José Carreras. “Ero stanca di fare l'eterna fidanzata. Lui era già sposato", ...

Durante l’ultima puntata del programma pomeridiano di Rai Uno, La Volta Buona, si è assistito a un episodio che ha destato non poco stupore tra il ...

Katia Ricciarelli è stata ospite della puntata di venerdì 22 settembre del programma “La Volta Buona” in onda su RaiUno. […]

Stagione nuova, vita (professionale) nuova per Serena Bortone che, dopo aver lasciato non senza strascichi lo spazio quotidiano del pomeriggio di Rai Uno a, torna ora sullo schermo con un progetto che andrà a occupare l'access prime time del weekend di Rai Tre . Il suo Che sarà andrà in onda infatti, a partire dal 23 settembre , ogni ...Una Conversazione Inaspettata Nella puntata de La Volta Buona del 22 settembre, condotta dasu Rai1, è accaduto qualcosa di inaspettato durante l'intervista a Katia Ricciarelli, celebre ...

Come ti permetti, la reazione di Katia Ricciarelli alla domanda di Caterina Balivo su Carreras Fanpage.it

Caterina Balivo travolta in diretta: "Ma come ti permetti", ospite vip furiosa Liberoquotidiano.it

“Mauro Corona e Brad Pitt, un incontro casuale nei monti del Nordest” Nella splendida cornice dei monti del Nordest italiano, due personalità di spicco si sono incrociate inaspettatamente. Brad Pitt, ...Lo ha confermato, ancora una volta, in un’intervista concessa a TvBlog a proposito del talk di Rai 2, sostituito dal nuovo programma di Caterina Balivo: “A parte l’affetto del pubblico che spero resti ...