Cassano | «Scandalosa la risposta di De Laurentiis sul rinnovo di Kvara»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 settembre 2023) Inutile girarci intorno, l’avvio di stagione diha deluso e non solo i tifosi desiderosi di vederlo in gol. Il Corriere dello Sport oggi scriveva “Khvicha non è più l’illusionista che spariva e appariva in area tra uomini trasformati in birilli, e non lo è da un po’. Da aprile, se vogliamo; per la precisione dopo la sosta seguita a Torino-Napoli del 19 marzo” Possibile che anche la situazione contrattuale del georgiano sia da considerare nel quadro complessivo della sua situazione in azzurro. A parlarne alla Bobo Tv, Antonio“La cosa piùè stata ladi Desulla notizia delditskhelia, il presidente ha detto che sono “cazzate”. Lui è un bravo ragazzo, ma io ti avrei rivoltato lo spogliatoio, avrei spaccato tutto ...