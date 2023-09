Cassandro | la recensione | Gael Garcia Bernal è il Liberace del wrestling in un biopic scintillante

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ladiche racconta la vita e la carriera del wrestler omosessuale Saúl Armendáriz, su Prime Video da oggi 22 settembre.non ha certo bisogno di fornire ulteriori saggi del suo talento. Eppure il ruolo del wrestler messicano Saúl Armendáriz, in artel'Exotico, nell'omonimodisponibile da oggi su Prime Video, gli offre l'assist per fornire una delle interpretazioni più centrate ed entusiasmanti della sua carriera. Gli animi del divo messicano e dell'ex wrestler variopinto si incontrano e si fondono in un connubio eccezionale. La sensibilità ditrova spazio di manovra in un film costruito interamente su di lui in cui il pubblico e il privato di Armendáriz diventano una ...

Conclusioni Leggerezza e profondità caratterizzano il biopic sul wrestler omosessuale Saúl Armendáriz, come rivela la nostradi. Nel ruolo del lottatore di origine messicana,

Cassandro non è solo un'opera funzionale al racconto della vita e della carriera sportiva di Saúl Armendáriz, ma è anche un film pieno di passione, che trasuda ottimismo nel raccontare l'esistenza ...