Casoria | sicurezza stradale Polizia Locale in azione nelle aree a rischio incidenti

(Di venerdì 22 settembre 2023) Maggioresignifica maggiore tutela dei cittadini. Raffica di multe a, il sindaco Raffaele Bene: “Estendiamo controlli ad altre zone, salviamo vite umane”. Ladiscende in campo in maniera massiccia per laallo scopo di evitare nuovigravi sul territorio comunale. Grazie alla sinergia con i carabinieri dellaCompagnia, gli agenti della Municipale nella serata di giovedì hanno messo in campo un servizio straordinario predisponendo due posti di controllo in accessi chiave, come via Michelangelo e via Pio XII. L’obiettivo è quello di garantire lasulle strade, dopo le segnalazioni ...

... Componente Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di(Napoli), sciolto per ...dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica. ...... Componente Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di(Napoli), sciolto per ...dalla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica. ...

Tragedia a Casoria: muore 53enne del Burkina Faso per esplosione ... Nano TV

Esplosa bombola di gas a Casoria, un ferito grave ilmattino.it

Nella giornata di martedì gli uomini della Polizia Locale, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Casoria, si sono recati in via Giovanni Boccaccio dove hanno smantellato una baracca abusiva utiliz ...Sono arrivate oggi due condanne per omicidio colposo per il datore di lavoro e per il direttore del cantiere, rispettivamente a 5 anni e a 4 anni e 2 mesi di reclusione, in relazione alle ...