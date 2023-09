Ieri sera ai Carabinieri sono intervenuti in via Strada Sannitica nei pressi del centro commerciale per un minorenne ferito, sul posto anche il personale del 118. Da una prima sommaria ricostruzione ...Ieri sera ai Carabinieri sono intervenuti in via Strada Sannitica nei pressi del centro commerciale per un minorenne ferito, sul posto anche il personale del 118. Da una prima sommaria ricostruzione ...

Casoria, sangue fuori al centro commerciale: 16enne accoltella rivale Teleclubitalia.it

Tentativo di rapina finisce nel sangue: 16enne colpito con diverse coltellate NapoliToday

C'erano anche numerose dosi di anabolizzanti e androgeni, sovente utilizzati per le gare di bodybuilding e inseriti nella lista dei farmaci vietati della World Anti-Doping Agency ...Ieri sera a Casoria i Carabinieri sono intervenuti in via Strada Sannitica nei pressi del centro commerciale per un minorenne ferito, sul posto anche il personale del 118. Da una prima sommaria ricost ...