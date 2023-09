Casoria | bombola di gas esplode in un’abitazione | Salif muore a 53 anni

(Di venerdì 22 settembre 2023) Non ce l’ha fatta il 53enne originario del Burkina Faso, rimasto ferito gravemente per l’esplosione di unadi gas all’interno dell’appartamento dove viveva a. Nell’ospedale Cardarelli di Napoli è morto – a seguito delle complicazioni cliniche per le gravi ustioni riportate – il 53enneLancone del Burkina Faso. L’uomo era rimasto ferito

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Casoria e i vigili de fuoco sono intervenuti in via Padre Ludovico da Casoria 46 per l’esplosione ...

Unadi gas è esplosa in un'abitazione al civico 46 di via Padre Ludovico da, a Napoli, questa mattina. Sul posto i carabinieri della compagnia die i vigili del fuoco. Un 53enne ...I carabinieri della compagnia die i vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di domenica in via Padre Ludovico da46 per l'esplosione di unadi gas in un'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione sarebbe conseguenza di una fuga di gas. Nell'abitazione un 53enne originario del ...

Bombola di gas esplosa a Casoria: è morto Salif Lancone, il 53enne ... Fanpage.it

Esplode una bombola di gas in casa a Casoria, vicino Napoli: grave un uomo di 53 anni, evacuate 4 famiglie Virgilio Notizie

Era nel nosocomio partenopeo dal 17 settembre scorso, quando si era verificata l’esplosione di una bombola di gas all’interno dell’appartamento in cui viveva, in via Padre Ludovico da Casoria 46.Una tragica notizia ha colpito la comunità di Casoria. Salif Lancone, un uomo di 53 anni originario del Burkina Faso, è deceduto ...