Caso Grillo jr | presunta vittima scoppia in lacrime | ' la mia vita sconvolta' | udienza sospesa

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) -inin aula, una delle due presunte vittime della violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 in Costa Smeralda. Durante il controesame del processo che vede imputati Ciroe tre suoi amici, la giovane milanese, che oggi ha 23 anni, si è messa a piangere ripercorrendo quella notte. "La mia", ha ripetuto a lungo. Poi il Presidente Marco Contu ha sospeso per venti minuti l'. Fuori dall'aula, l'avvocata Giulia Bongiorno, che difende l'altra, la giovane italo-norvegese, ha detto: "E' stata unaa tratti drammatica, perché per la prima volta abbiamo avuto la ricostruzione, dalla viva voce di una delle protagoniste di ...

Capitta, Lauria esono chiamati in causa con il reato di violenza sessuale di gruppo per ... Mi è capitato di vederla ubriaca in altre occasioni, ma mai in quello stato, quindi in quelnon ...Ciò potrebbe causare uno stop forzato al processo Di: Adnkronos E' iniziata con una contestazione della difesa l'udienza del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciroe dei suoi tre amici genovesi. L'avvocato Alessandro Vaccaro ha sollevato la questione preliminare con il presidente Marco Contu dopo il cambio del collegio. Nei mesi scorsi Nicola Bonante ha ...

Caso Grillo: a sorpresa in tribunale la seconda presunta vittima di violenza sessuale RaiNews

Caso Grillo jr, domani in aula una delle due presunte vittime Adnkronos

La presunta violenza a Porto Cervo nel 2019 Le due amiche avevano conosciuto i quattro ragazzi, tra cui il figlio di Beppe Grillo, nel corso di una serata al Billionaire ad agosto 2019. Avevano poi ...Per la prima volta da quando si è aperto il processo per violenza sessuale di gruppo contro Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento ... raccontata dall'altra ragazza ospite nella loro casa in ...