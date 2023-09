Caso Grillo jr | legali difesa sollevano caso composizione collegio**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) - E' iniziata con una contestazione dellal'udienza del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciroe dei suoi tre amici genovesi. L'avvocato Alessandro Vaccaro ha sollevato la questione preliminare con il presidente Marco Contu dopo il cambio del collegio. Nei mesi scorsi Nicola Bonante ha lasciato il Tribunale per andare a Bari ed è stato sostituito da Alessandro Cossu. Ma è stato applicato a 8 processi a Tempio. Tranne quello sullo stupro di gruppo. Lachiede invece il reintegro di Bonante per dare "continuità al dibattimento". L'eventuale decisione potrebbe rappresentare uno stop forzato al processo.