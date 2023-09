(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Questa vicenda mi ha provocato molta sofferenza". La voce si incrina. Si ferma. Learrivano silenziose, sul voltoragazza. Che chiede una sospensione dell'udienza. Poi, riprende, con il racconto di quella notte, tra il 16 e il 17 luglio del 2019, in Costa Smeralda. Una serata iniziata con il divertimento per due giovani ragazze, entrambe 19ennie e che, invece, secondo l'accusa, sarebbe finita con una violenza sessuale di gruppo. Una udienza "drammatica", come la definisce l'avvocata Giulia Bongiorno, legale di parte civile dell'altra giovane, una ragazza italo-norvegese, che sarà ascoltata in una delle prossime udienze. Alla sbarra ci sono Ciro, il figlio del fondatore del M5S Beppee tre suoi amici genovesi, Edoardo ...

Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) - scoppia in lacrime in aula, una delle due presunte vittime della violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel ...

Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) - E' terminata dopo quasi otto ore l' udienza fiume di oggi del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro ...

Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) - "Il nostro esame ha creato quel passaggio di emotività in cui la ragazza si è bloccata e ha chiesto una ...

E' terminata dopo quasi otto ore l'udienza fiume di oggi del processo per stupro di gruppo a carico di Ciroe dei suoi tre amici genovesi. La deposizione della "testimone chiave", come è stata definita dall'avvocata Giulia Bongiorno, legale di parte civile che rappresenta l'altra ragazza, presunta ...... abilmente raccolto da Beppe. In effetti i risultati del governo Monti e poi dei quelli che, ... alla scadenza del suo mandato, Napolitano è stato costretto ad accettarne un altro, primo...

Caso Grillo jr, in aula le lacrime della teste chiave Adnkronos

Caso Grillo jr: terminata udienza fiume, si riprende domani con la teste chiave La Sicilia

Alla sbarra ci sono Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S Beppe Grillo ... cioè la violenza sessuale raccontata dall'altra ragazza ospite nella loro casa in Sardegna quel 17 luglio 2019. "Ha ..."Per la prima volta abbiamo avuto la ricostruzione dalla viva voce di una delle protagoniste di quello che è accaduto. Direi drammatica perché per la prima ...