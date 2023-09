Caso De Ligt al Bayern? Tucherl | «Deve farsi trovare pronto ogni momento»

(Di venerdì 22 settembre 2023)DealMonaco? Il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel parla così deldel difensore olandese In conferenza stampa, Thomas Tuchel ha così spiegato il difficileche Matthijs Desta vivendo alMonaco. LE PAROLE – «Non si cambiano spesso i centrali, ma parliamo congiocatore tutti i giorni. Matthijs meriterebbe di giocare al 100%, è in buona forma. Ovviamente capisco che non sia soddisfatto del minutaggio ma è un giocatore che fa gruppo, tutti devonopronti ine Matthjis lo fa».

Prima da titolare in Coppa di Germania, poi solo qualche minuto riservato al difensore dal tecnico Tuchel. Qualcosa non va

Non sta vivendo sicuramente un buon inizio di stagione Matthijs De Ligt , che con il Bayern Monaco non sta riuscendo a incidere e sembra relegato in ...

Tutti ne parlano bene ma alla fine non gioca mai. O quasi. Il caso Matthijs de Ligt è ufficialmente aperto in casa Bayern Monaco perché,...

1 Tutti ne parlano bene ma alla fine non gioca mai. O quasi. IlMatthijs deè ufficialmente aperto in casa Bayern Monaco perché, in mezzo alle dichiarazioni di facciata, ce ne sono alcune che colgono nel segno e quelle del centrale olandese e quelle ...Basti pensare a de, che arrivava dall'Ajax come il migliore nel suo ruolo, poi in due anni è ... Oggi non vedo altri giocatori che possano aiutare indi infortunio e per me è molto strano. ...

Tutti i retroscena del caso De Ligt: la verità sul suo futuro al Bayern e ... Calciomercato.com

De Ligt è un caso al Bayern: da stella della Juve a panchinaro fisso Corriere dello Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bochum, il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel è tornato a parlare dell'ex Juve Matthijs De Ligt, che non sta trovando spazio ...In casa del Bayern Monaco c'è un certo Kim che già si è cucito addosso una maglia da titolare. Ed è anche per questo che Matthijs de Ligt, ex Juventus, sta facendo la comparsa. L'olandese, infatti, ...