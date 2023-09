Case e terreni devastati dagli incendi | la morsa del fuoco è impressionante | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Palermo è devastata. Dalle 20 di giovedì 21 settembre alle prime ore di venerdì i Vigili delhanno effettuato più di 40 interventi per domare le fiamme che hanno interessato tutto il territorio palermitano. Quattro squadre sono state impegnate in via Fichidindia e in via San Ciro. Ci sono stati interventi pure ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta e Prizzi. In volo anche tre canadair su Gratteri e Santa Cristina. I roghi hanno divorato anche alcune abitazioni, costringendo i residenti ad abbandonarle. In particolare è statala notte ditra Terrasini e Montelepre.