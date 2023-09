Casalnuovo di Napoli | posa della prima “scultura” per il nuovo “Parco delle Chiocciole”

(Di venerdì 22 settembre 2023)di: Dal 27 ottobre al 01 novembre 2023, tutte le mattine, dalle 10.00 alle 13.00, l’appuntamento con le sculture gigantiCracking Art è al, sito in via Paolo Borsellino adidi. Le associazioni “CSN Centro Studi Nappi APS” e “Una Città Che…APS” presentano il prossimo 27 ottobre alle ore 11.00, unspazio all’aperto sito

In avvio di ripresa, Piga chiude definitivamente i conti con la terza marcatura per il Real. La Gioiese cerca di tornare a casa con un passivo meno pesante, Baumwollspinner - in prova in ...Dimenticati gli stop in avvio con Reale Canicattì, gli azzurri passano in esterna e muovono la classifica. La partita si sblocca nella frazione iniziale con il gol messo a segno da Maione:...

Inaugurato parco urbano a Casalnuovo grazie al contributo GESAC - Napoli Village - Quotidiano di Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Casalnuovo, un parco urbano dove c'era un'area abbandonata: piantati 300 alberi Corriere della Sera

Casalnuovo di Napoli. Le associazioni “CSN Centro Studi Nappi APS” e “Una Città Che…APS” presentano il prossimo 27 ottobre alle ore 11.00, un nuovo spazio all’aperto sito a Via Paolo Borsellino. Lo ...Dunque, dal 27 ottobre al 01 novembre 2023, tutte le mattine, dalle 10:00 alle 13:00, l’appuntamento con le sculture giganti della Cracking Art è al Parco della Chiocciole, a Casalnuovo di Napoli, via ...