Casal Palocco | nuova indagine su sparizione delle telecamere a bordo del Suv

(Di venerdì 22 settembre 2023) Emergono novità sull'incidente didel 14 giugno scorso, quando lo youtuber Manuel Di Pietro, alla guida di una Lamborghini Urus, ha travolto la Smart sulla quale viaggiava un bimbo, con la mamma, causando la morte del piccolo. Oltre all’inchiesta per omicidio stradale che vede indagato lo youtuber, ora la Procura - secondo quanto riportano diversi quotidiani - ha aperto un’parallela a carico di ignoti, per favoreggiamento. I pm, nello specifico, vogliono capire che fine abbiano fatto le duedel Suv che, molto probabilmente, hanno ripreso il momento dell’incidente.

La Procura di Roma ha aperto un nuovo fascicolo di indagine per la morte del bambino di 5 anni che a, lo scorso 14 giugno, mentre era in auto con la mamma e la sorellina, è stato ...

