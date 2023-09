(Di venerdì 22 settembre 2023) Queste le dichiarazioni incriminate che hanno fatto arrabbiare: "Dissi che il Psg non poteva vincere la Champions League"

Secondo, l'attaccante dell'Inter Miami gli avrebbe mandato un messaggio dandogli dello "stupido". L'INSULTO : Dopo una veloce conversazione riguardo le dichiarazioni del commentatore ed ex ...... ma i loro lasciapassarecomunque passaporti mediatici. E una maglietta da calcio non sarebbe ammessa nella sala stampa; e nemmeno le esultanze'. 'Tutti quei ragazzi in studio: Jamie, ...

Carragher: “Sono stato insultato da Messi, mi ha dato dello ‘stupido’…” ItaSportPress

Carragher, concerto al Cavern per la leggenda del Liverpool Sky Sport

Ex leggenda del Liverpool ed ora commentatore televisivo, Jamie Carragher è spesso al centro delle critiche per le sue controverse dichiarazioni. E l'ultima supera ogni aspettativa includendo il ...