Caro Spesa | in arrivo il patto anti-aumenti | sconti del 10% nei supermercati di tutta Italia

Leggi su notizie

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’iniziativa è coordinata dal Ministero delle Imprese e i dettagli verranno ufficializzati a partire dalla prossima settimana. L’obbiettivo è ridurre ilalmeno fino alla fine dell’anno Dal 1° ottobre al 31 dicembre un’ampia varietà di catene die negozi di alimentari offrirannofino al 10% su una vasta gamma di beni di consumo con l’obbiettivo di contribuire a ridurre l’imdell’inflazione sulle spese quotidiane delle famiglie. Questa iniziativa è stata promossa dal Ministero delle Imprese guidato da Adolfo Urso come parte di un “trimestre-inflazione”., al via l’iniziativainflazione (ANSA) – Notizie.comPiù di trenta aziende, tra cui noti nomi come Esselunga, Conad, Carrefour, ...