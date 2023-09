Caro presidente Napolitano | faccia una nuova legge elettorale poi si dimetta

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Da Panorama del 2014 E? il solito problema. Uscire di scena. Come uscire di scena. Quando farlo. Come giustificarsi ai propri e agli altrui occhi, quando la scelta sia libera e limpida. E? il problema di Giorgio. E? troppo intelligente per non sapere che con la cacciata di Silvio Berlusconi dal Senato e con l’elezione di Matteo Renzi a valanga tutto e? cambiato. La basedella rielezione si e? scoagulata, e? un flusso emorragico che non lascia circolare il sangue, non da? nutrimento e linfa al secondo mandato. Bisogna preparare l’uscita, attrezzarsi con urgenza e senso pratico, altrimenti si pesta l’acqua nel mortaio, si trasforma una milizia repubblicana onorevole, risultati innegabili, un profilo severo e significativo di custode dell’unita? istituzionale del Paese in una resistenza alla realta?. Per il teorizzatore del principio ...