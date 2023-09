È diventato virale il bacio, molto poco da protocollo, che la first lady francese ha dato alla sovrana, proprio come se fosse stata una comune mortale

Re Carlo III e la consorte Camilla hanno lasciato l'ambasciata britannica di Parigi , dove hanno risieduto in questi due giorni di visita di stato in ...

Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Bordeaux per l' ultima tappa della loro visita di Stato in Francia . Il re ha incontrato il sindaco ...

dopo una terza giornata di visita in Francia trascorsa nella regione della Gironda, e in particolare a Bordeaux, re Carlo III e la regina Camilla ...

a Bordeaux, tra vigne, lama e degustazioni di vini. La coppia reale britannica ha visitato le cantine di Chateau Smith Haut Lafitte, una tenuta vinicola di 87 ettari convertita alla ...Dopo una terza giornata di visita in Francia trascorsa nella regione della Gironda, e in particolare a Bordeaux, reIII e la reginahanno lasciato il territorio francese con un aereo diretto ad Aberdeen, in Scozia. E' stata la prima visita di stato in Francia diIII, in un primo tempo ...

Francia-Regno Unito, Carlo III e Camilla a cena Versailles - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Macron rompe l’etichetta, la «monarchia repubblicana» celebra re Carlo e Camilla a Parigi Corriere della Sera

Roma, 22 set. (askanews) - Carlo e Camilla a Bordeaux, tra vigne, lama e degustazioni di vini. La coppia reale britannica ha visitato le cantine di Chateau Smith Haut Lafitte, una tenuta vinicola di ...Dopo una terza giornata di visita in Francia trascorsa nella regione della Gironda, e in particolare a Bordeaux, re Carlo III e la regina Camilla hanno lasciato il territorio francese con un aereo dir ...