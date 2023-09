Carlo Conti | l’amore per la moglie Francesca Vaccaro | “Avevo voglia di pensare al noi | così è arrivato il matrimonio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023)è sposato dal 2012 con la: dalla loro unione èil figlio Matteodue anni dopo. Rivedremo il conduttore toscano ancora una volta alla guida di Tale E Quale Show, che ritorna stasera su Raiuno con la tredicesima edizione. Dopo la relazione con la showgirl Roberta Morise, nella vita dell’amato presentatore è arrivata una nuova donna,costumista incrociata nei corridoi dei backstage Rai. Nata nel luglio 1972, ha una grande passione per gli abiti che trasforma in lavoro, arrivando al ruolo di costumista per la tv di stato. Nei primi anni Duemila l’incontro con il conduttore, reduce dalla rottura con l’ex Roberta Morise. Un colpo di fulmine che ha stravolto la vita ...