Carlo Calenda | La città è a livelli di abbandono assoluto

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Da cittadino romano considero questa intervista una presa per i fondelli insultante. Laè adi. Decoro, trasporti, regolamentazione del commercio e del turismo, verde etc”. “Ogni promessa fatta sino ad ora si è dimostrata una balla: ladei 15 minuti, la pulizia entro Natale, poi Pasqua adesso spieghi che nel 2030 vivremo nel Giardino dell’Eden. Anche basta, prima di continuare con queste boutade, metti a posto un’aiuola”. Così su X il leader di Azione,(nella foto), in merito alle parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sul fatto che entro il 2030 nella Capitale le emissioni saranno abbattute del 66%. (Mtr/ Dire)

«Tanti auguri per il progettino del Centro, qualunque cosa sia, e per la candidatura di Renzi ». Carlo Calenda parla così in un’intervista al ...

Un addio maturato in meno di un anno, dopo esser stato spodestato dalla presidenza del partito e la rottura connel Terzo Polo. E proprio l'ex alleato sarà la conclusione della parabola ..."Totalmente" d'accordo a pagare regimi e sistemi totalitari per trattenere i migranti. Così, leader di Azione, ospite di Otto e Mezzo su La7. "Penso che se non si fa questo, come è stato fatto in Turchia, in Libia e come si deve fare e hanno cominciato a fare con i paesi dell'...

