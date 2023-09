Cari amici di Ultima Generazione | i blocchi stradali non producono simpatia per la causa ambientale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Bloccare una strada vuol dire prendersela con persone che non possono cambiare la politica del governo. Vuol dire alienarsi le simpatie di persone che potrebbero essere dalla nostra parte. È una forma leggera di violenza ma comunque è una forma di violenza. Come si sente una persona che non può raggiungere chi ama? Che non può presentarsi in orario ad un appuntamento? Che non può andare dove vuole? Il blocco stradale non produceper la. Produce la sensazione di vivere in una società nella quale le regole non vengono rispettate. Queste forme di lotta danneggiano il movimento contro l’Apocalisse climatica. Negli anni ’70 facemmo l’errore di utilizzaree cortei in grande quantità e a lungo come una forma principale di opposizione al potere. Credo che questa ...