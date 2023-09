Carceri Abruzzo | carenza di operatori sanitari ma alte le ore settimanali per psicologi e psichiatri

Leggi su leurispes

(Di venerdì 22 settembre 2023) La paura per i primi contagi da Covid-19 nelle celle sovraffollate ha drammaticamente posto l’accento sul tema della salute tra i detenuti italiani. Per questo motivo, il lavoro presentato dall’Istituto Eurispes all’interno del Rapporto Italia 2023 si propone di affrontare il tema del diritto alla salute nelled’Italia, attingendo come fonti al Ministero della Giustizia e all’Osservatorio Antigone. Il lavoro propone una traiettoria attraverso alcuni indicatori che, sia a livello qualitativo che quantitativo, descrivono la vita all’interno dellee l’offerta di queste ultime in termini di salute e benessereco., le ore mediedi turno perrisultano essere piuttosto ...