Caraibi | la vacanza dei sogni tra spiagge | divertimento e culture affascinanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Paradisi tropicali che accolgono lunghedorate, siti archeologici dove la storia si fa maestosa, una natura mozzafiato ecariche di suggestioni che, pur diverse tra loro, hanno fatto del loro incontro uno straordinario punto di forza. È impossibile non lasciare un pezzo del proprio cuore in questi Paesi dal fascino esotico lambiti dalle acque del mar dei. Repubblica Dominicana, Cuba, Messico e Giamaica: sono solo alcune delle destinazioni che hanno fatto deila meta deiper eccellenza e che fanno venire subito voglia di prenotare una. Repubblica Dominicana, dove il mare incontra i grattacieli La capitale Santo Domingo basterebbe da sola a far emergere i contrasti che rendono unici e inconfondibili i panorami della Repubblica Dominicana. In ...