Capri | non solo lusso e riccanza | così il Festival Internazionale celebra l’anima profonda dell’isola

(Di venerdì 22 settembre 2023)è un’isola sospesa tra il mito e la realtà, un luogo dove il tempo sembra sfumare tra le rocce e le acque cristalline. Il viaggio via mare per approdarvi è catartico. Tutto lo stress e tutti i pensieri restano sulla terraferma. All’arrivo si è travolti dalla frenesia dei turisti, dai colori abbaglianti delle vetrine dei suoi negozi. I tanti stimoli sensoriali inducono come in stato d’ebbrezza. Ma basta addentrarsi un poco per gli stretti vicoli, lasciandosi alle spalle il glamour dell’iconica “piazzetta” e i bagliori delle vetrine dei negozi di, per scoprire la vera magia di quest’isola. Quando il sole si riflette nelle acque della Grotta Azzurra o la brezza ci scompiglia i capelli sulla cima del monte Solaro, sembra facile credere che il canto delle Sirene abbia risuonato tra queste rocce, tentando Ulisse nel suo leggendario viaggio. È il ...