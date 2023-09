Capello | Per lo scudetto sarà Juve - Inter Gazzetta

«Non avere le Coppe europee è un vantaggio per lo scudetto » Lo spiega Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport, «lo è stato per il mio Milan nel ...

Per Stefano Pioli non è stato un rientro dalle soste Nazionali facile. Prima il k.o. dei suoi per 5-1 contro l'Inter, poi il 0-0 deludente contro il ...