Caos nella Federcalcio spagnola | licenziato anche il capo settore etico

(Di venerdì 22 settembre 2023) In Spagna continuano gli strascichi dopo le dimissioni del presidente della, Luis Rubiales, accusato di aver baciato senza consenso la calciatrice Jenni Hermoso. Dopo l’addio del numero uno, laha deciso di licenziareil direttore deldell’organizzazione, Miguel García Caba, accusato dalle campionesse del mondo di essere colui il quale ha scritto il documento in cui Rubiales affermava che il bacio con Hermoso era stato consensuale. Ora c’èlo scontro sulla mancata convocazione in nazionale della stessa attaccante: l’Istituto delle donne, un organismo che faal Ministero delle Pari opportunità, ha avvertito che l’esclusione di Hermoso dalla trasferta contro la Svezia non è legale, poiché si tratta di una ...

La puntata di mercoledì 20 settembre del programma Rai È sempre mezzogiorno è stata, come sempre, ricca di emozioni. In particolare, lo spazio ...

Grande Fratello Anticipazioni della nuova puntata che andrà in onda questa sera, in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come ...

Gemma chiede se il cavaliere è a disagio per la situazione che si è creata, ma i tentennamenti del cavaliere attiranodiscussione Silvio che commenta che uscire con Gemma richiede molto impegno ...mettere fine algestione di cassa Negli USA si stima che ben 1 ,7 trilioni (cio miliardi di milardi) di dollari siano vincolati al capitale circolante : a fronte di ciò, le aziende ...

"Miti emblemi spie": la nuova edizione a cura di Adelphi, per ... Il Riformista

Caos e paura alla stazione di Desio: “Voglio la coca” IL GIORNO

poiché si tratta di una lavoratrice che ha segnalato delle molestie nello svolgimento di un'attività professionale. Inoltre, sul fronte giudiziario, la Procura che sta indagando sul bacio di Rubiales ...Da ieri notte i mezzi dei vigili del fuoco sono impegnati in città e in provincia per fronteggiare un fronte che va da Partinico a Cefalù. Situazioni critiche a Bonagia e vicino alla rotonda di via Or ...