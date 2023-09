Canoa slalom | Paolo Ceccon accede in finale nel C1 ai Mondiali e stacca il pass olimpico!

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’Italia ottiene ilolimpico anche nella canadese maschile neididi Lee Valley. Ci riesce con l’uomo meno atteso,, cheil decimo e ultimo tempo valido per la qualificazione allairidata, permettendogli così di giocarsi un posto tra i migliori al mondo. Partito tra i primi nella semisigla subito un tempo interessante, in 101.22, lasciando però un po’ di rammarico per il tocco in porta 12. Piano piano gli avversari gli vanno alle spalle, fino ad arrivare al decimo posto con due uomini pronti ai cancelletti di partenza, Raffaello Ivaldi e Miquel Travé. L’Italia nutre molte speranze su Raffaello, che però è protagonista di una prova assai complicata. Il ...

Giornata di semifinali e finali per la canadese ai Mondiali di Canoa Slalom in corso di svolgimento a Lee Valley, in Gran Bretagna. Prima gara in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:41 Lotta sul filo dei centesimi in questo momento tra tutti gli atleti, ottimo il pass aggio sulle porti ...

Giornata di semifinali e finali per la canadese ai Mondiali di Canoa Slalom in corso di svolgimento a Lee Valley, in Gran Bretagna. Prima gara in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:08 FINALE PER PAOLO Ceccon ! E’ dietro lo spagnolo Trave, 25esima posizione per lui. 13:07 Sbaglia ...

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:17 Per il momento amici di OA Sport è tutto, a tra poco per le finali! 13:16 Appuntamento alle 14.35 ...

Giornata di semifinali e finali per la canadese ai Mondiali diin corso di svolgimento a Lee Valley , in Gran Bretagna. Prima gara in programma la semifinale del C1 femminile con due azzurre impegnate: Marta Bertoncelli non riesce a trovare un ...Notizie positive per l'Italia dai Mondiali diin corso di svolgimento a Lee Valley. Per quanto riguarda il kayak, e in particolare il K1 sono tre gli azzurri che trovano posto tra i migliori trenta delle semifinali, due in campo ...

Canoa slalom, Marta Bertoncellii fuori dalla finale del C1 ai Mondiali, ma ottiene il pass per Parigi 2024 OA Sport

Mondiali di Canoa Slalom e Kayak Cross, l'Italia porta sette Azzurri in semifinale Il Faro online

Dopo i titoli a squadre, si comincia oggi con la proclamazione dei nuovi dominatori delle discipline singole. Ai Mondiali di canoa slalom di Lee Valley, in Gran Bretagna, si assegneranno oggi i primi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di canoa slalom 2023 in corso di svolgimento a Lee Valley (Gran Bretagna). Si assegnan ...