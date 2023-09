Canoa slalom | Mondiali 2023 | Paolo Ceccon fa l’impresa | è bronzo nel C1

(Di venerdì 22 settembre 2023) Non solo il pass olimpico non nominale, il secondo di giornata dopo quello conquistato da Marta Bertoncelli nel C1 femminile. Tra le rapide britanniche deididi Lee Valley,ha conquistato una splendida medaglia dinel C1 maschile al termine di una prestazione che lo ha visto chiudere in 98.90 (zero penalità) alle spalle solo dello sloveno Benjamin Savsek (primo con 97.40 e zero penalità) e del transalpino Nicolas Gestin (secondo con 98.58 e zero penalità). Quella di oggi è la prima medaglia mondiale nella storia dellacanadese italiana.aveva concluso la semifinale al decimo posto (101.22 con due penalità), assicurandosi l’accesso all’ultimo atto e soprattutto una delle dodici quote a cinque ...

Primi due squilli per la Nazionale diai Mondiali di Lee Valley. Tra le rapide britanniche, infatti, sono arrivate ben due carte per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 nel C1. Nella prova maschile ce l'ha fatta un ottimo ...Giornata di semifinali e finali per la canadese ai Mondiali diin corso di svolgimento a Lee Valley , in Gran Bretagna. Prima gara in programma la semifinale del C1 femminile con due azzurre impegnate: Marta Bertoncelli non riesce a trovare un ...

È festa per la Gran Bretagna a Lee Valley. La gara di canadese femminile premia le padroni di casa ai Mondiali di canoa slalom, con Mallory Franklin che si porta a casa il secondo titolo iridato della ...Londra, 22 set. - (Adnkronos) - Primi due squilli per la Nazionale di canoa slalom ai Mondiali di Lee Valley. Tra le rapide britanniche, infatti, sono arrivate ben due carte per i Giochi Olimpici ...