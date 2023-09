Canoa slalom | festa Gran Bretagna nella C1 ai Mondiali Vince Mallory Franklin su Woods e Fox

(Di venerdì 22 settembre 2023) Èper laa Lee Valley. La gara di canadese femminile premia le padroni di casa aidi, conche si porta a casa il secondo titolo iridato della carrieraC1, sei anni dopo il trionfo di Pau precedendo la connazionale Kimberleyper soli 42 centesimi. Al solito, le acque britanniche, assai mosse, rendono le gare imprevedibili. E con tanti errori per quasi tutte le partecipanti a questo ultimo atto,è l’unica che riesce a tenere le linee giuste, andando a chiudere in 108.05. Settima in semifinale, è costretta ad attendere tanto. Ma dicevamo degli errori: la ceca Satkova si taglia fuori con il salto della porta 19, poi arriva il ...

