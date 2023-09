Canoa | Mondiali slalom | Ceccon e Bertoncelli conquistano la carta olimpica nel C1

(Di venerdì 22 settembre 2023) Londra, 22 set. - (Adnkronos) - Primi due squilli per la Nazionale diaidi Lee Valley. Tra le rapide britanniche, infatti, sono arrivate ben due carte per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 nel C1. Nella prova maschile ce l'ha fatta un ottimo Paolo, che ha chiuso la semifinale al decimo posto (101.22 con due penalità) garantendosi il meritato accesso in finale e soprattutto una delle dodici quote a cinque cerchi a disposizione per genere. Tra le donne, inoltre, compito riuscito anche per Marta, che ha terminato la semifinale in 12/a piazza (116.85 con zero penalità). La ferrarese, che ha già fatto parte dell'Italia Team nella spedizione giapponese di Tokyo 2020, non è riuscita a chiudere il cerchio garantendosi l'accesso per la finale a dieci, svanita per ...

Giornata di semifinali e finali per la canadese ai Mondiali di Canoa Slalom in corso di svolgimento a Lee Valley, in Gran Bretagna. Prima gara in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:41 Lotta sul filo dei centesimi in questo momento tra tutti gli atleti, ottimo il pass aggio sulle porti ...

Giornata di semifinali e finali per la canadese ai Mondiali di Canoa Slalom in corso di svolgimento a Lee Valley, in Gran Bretagna. Prima gara in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:08 FINALE PER PAOLO Ceccon ! E’ dietro lo spagnolo Trave, 25esima posizione per lui. 13:07 Sbaglia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:17 Per il momento amici di OA Sport è tutto, a tra poco per le finali! 13:16 Appuntamento alle 14.35 ...

Giornata di semifinali e finali per la canadese aidislalom in corso di svolgimento a Lee Valley , in Gran Bretagna. Prima gara in programma la semifinale del C1 femminile con due azzurre impegnate: Marta Bertoncelli non riesce a ...Notizie positive per l'Italia daidislalom in corso di svolgimento a Lee Valley. Per quanto riguarda il kayak, e in particolare il K1 sono tre gli azzurri che trovano posto tra i migliori trenta delle semifinali, due ...

Canoa slalom, Paolo Ceccon accede in finale nel C1 ai Mondiali e stacca il pass olimpico! Eurosport IT

LIVE Canoa slalom, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i primi pass olimpici nella canadese OA Sport

Londra, 22 set. - (Adnkronos) - Primi due squilli per la Nazionale di canoa slalom ai Mondiali di Lee Valley. Tra le rapide britanniche, infatti, sono arrivate ben due carte per i Giochi Olimpici Esti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di canoa slalom 2023 in corso di svolgimento a Lee Valley (Gran Bretagna). Si assegnan ...