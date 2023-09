Cannabis light | da oggi l’olio di Cbd è una sostanza stupefacente | si può vendere solo in farmacia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dadi cannabidiolo è considerato unae non potrà più essere venduto in canapa shop, erboristerie e tabaccai.le farmacie potranno continuare ai prodotti a base di cbd. Lo prevede il decreto emanato dal ministro della Salute Orazio Schillaci il mese scorso, che sblocca un provvedimento identico che il predecessore, Roberto Speranza, aveva prima firmato e poi congelato. Il decreto inserisce “le composizioni per uso orale a base di cannabidiolo estratti dalla” nella tabella 2B dei medicinali stupefacenti. Una posizione, protesta Federcanapa, “in antitesi con le decisioni assunte dalle analoghe autorità tedesche, inglesi e francesi che hanno escluso l’assoggettabilità di medicinali anche ad alta concentrazione di ...

Si riduce la possibilità di acquistare cannabis light «da ingerire», in Italia, dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto firmato dal ministro ...

Il divieto entrerà in vigore, come detto, il 22 settembre 2023, ovvero 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. dove comprare il Cbd. ...

Da oggi l'olio di Cbd è, per l'Italia, una sostanza stupefacente . Quindi può essere venduto solo in farmacia, con ricetta, e non più negli smart ...

Da oggi l'olio di Cbd è, per l'Italia, una sostanza stupefacente. Quindi può essere venduto solo in farmacia, con ricetta, e non più negli smart shop. Questo perché il 21 agosto scorso in Gazzetta ...Il decreto contro la, firmato lo scorso 21 agosto dal ministro della Salute Oscar Schillaci , non fa altro che revocare la sospensione di un altro provvedimento del 2020, con il quale ...

Cannabis light, da oggi l’olio di Cbd è stupefacente: si può vendere solo in farmacia. “Ma la scelta italiana… la Repubblica

Decreto anti-Cbd blocca vendita della cannabis light: "Chiuderanno 3 mila negozi, regalo a case farmaceutiche" Virgilio Notizie

Cannabis light, olio di CBD ritenuto sostanza stupefacente. Si potrà vendere solo in farmacia Entra in vigore da oggi il decreto Schillaci. L’olio di CBD è per l’Italia una sostanza stupefacente e può ...Il 20 settembre è entrato in vigore il decreto del ministero della Salute secondo cui il cannabidiolo (Cbd) è nella tabella tra gli stupefacenti.