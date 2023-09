Canale 5 mantiene La Promessa prima di Pomeriggio Cinque Si sposta Grande Fratello

(Di venerdì 22 settembre 2023) LaLa. La decisione di sospendere la soap spagnola ci aveva lasciati abbastanza interdetti: Mediaset rinunciava ad un ottimo traino per, oltreché ad un prodotto che ha ormai fidelizzato un buon numero di spettatori. Ebbene, nel giorno che avrebbe dovuto segnare l’arrivederci de La, giunge notizia di una variazione impattante. La soap rimane in palinsesto a trainare lo spazio di infotainment targato Myrta Merlino. Se l’arrivo del daytime di Amici è confermato alle 16.10 econtinuerà ad essere trasmesso a partire dalle 16.55 circa, a farne le spese è il. Il reality guadagnerà due brevi spazi: uno subito ...

Dal 25 settembre su CANALE 5, al pomeriggio, ci saranno importanti novità. Andiamo a vedere quali nel dettaglio. Doccia fredda per i numerosi ...

Dal 25 settembre su CANALE 5, al pomeriggio, ci saranno importanti novità. Andiamo a vedere quali nel dettaglio. Doccia fredda per i numerosi ...

Dal 25 settembre su CANALE 5, al pomeriggio, ci saranno importanti novità. Andiamo a vedere quali nel dettaglio. Doccia fredda per i numerosi ...

Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su5 con 2.836.000 spettatori (14.39%), TG2 Post con l'intervento all'ONU del premier Giorgia Meloni con 677.000 spettatori (3.42%).... ma la regina di punta di5, ovvero Maria De Filippi, nonostante lo scorrere del tempo sembra sempre avere lo stesso fisico che allena ein forma grazie a tanti esercizi e una ...

Ascolti tv, Porro mantiene il passo ma arranca. Otto e Mezzo è il primo talk Affaritaliani.it

I canali Whatsapp: seguire i propri interessi senza il caos dei social Geopop

Canale 5 mantiene La Promessa. La decisione di sospendere la soap spagnola ci aveva lasciati abbastanza interdetti: Mediaset rinunciava ad un ottimo traino per Pomeriggio Cinque, oltreché ad un ...La Promessa è finita o no Facciamo chiarezza sulla programmazione della soap opera spagnola in onda su Canale 5 dallo scorso maggio.