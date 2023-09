Can Yaman e il bacio con Francesca Chillemi | nuova indiscrezione

(Di venerdì 22 settembre 2023) Viola come il mare è stata una delle fiction Mediaset più seguite. La storia tra Viola Vitale, interpretata dalla bellissimae Francesco Demir, interpretato dal desiderato Can, ha rubato il cuore dei telespettatori. Un successo irrefrenabile che ha scaturito nelle prospettive del regista un obiettivo: regalare al pubblico un continuo che possa L'articolo

L'ottava edizione del reality show " Grande Fratello " parte lunedì 11 settembre 2023, in prima serata su Canale 5. Per l'occasione ad affiancare i ...

Can Yaman finisce di nuovo al centro dell’attenzione, ma questa volta non c’entra la sua vita sentimentale. Pare, infatti, che la sua vasta schiera ...

Si riaccende il gossip su Can Yaman e la ex Miss Italia, francesca chillemi . Un gossip che nasce sul set della seconda stagione di Viola come il ...

A distanza di tempo, si è riacceso il gossip su una delle 'non coppie' più chiacchierate degli ultimi tempo, ovvero trae Francesca Chillemi. Galeotto è stato il set della seconda stagione di Viola come il mare , serie che vede protagonisti i due attori. In questo periodo, infatti, i due stanno girando i ...Inoltre ha partecipato ad alcuni party esclusivi dove era presente anche l'attore. A detta di alcuni utenti del web, Letizia non sarebbe realmente una "Nip" . © RIPRODUZIONE VIETATA

Can Yaman e Francesca Chillemi, bacio o non bacio Sul set di Viola come il Mare 2 scoppia nuovamente il gossi ilmattino.it

Can Yaman: continua la bufera contro l'attore dopo l'episodio di aggressione contro una commerciante L'Argomento Quotidiano

Can Yaman e Francesca Chillemi sono tornati ad attirare l’attenzione della cronaca rosa. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i due sono stati pizzicati mentre stavano per baciarsi sul set, ma le ...Can Yaman e Francesca Chillemi news. Stando al Settimanale Nuovo, tra i due attori ci sarebbe stato un avvicinamento sospetto.