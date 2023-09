Campi Flegrei | due nuove scosse e cosa dicono gli esperti sul rischio eruzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Duedi terremoto nella zona deisono state avvertite distintamente a Pozzuoli, Bacoli e nella parte ovest di Napoli. I due sismi, in sequenza, si sono verificati alle 11. La scossa più forte ha avuto una magnitudo 3, l’altra invece è stata di magnitudo 2.5. I due terremoti – stando ai dati dell’Ingv – hanno avuto luogo a una profondità di un chilometro. La Protezione civile comunica che dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni. La zona deiè interessata da diverse settimane da uno sciame sismico che ha allarmato la popolazione. A causare il sollevamento del suolo e la conseguente sismicità è la forte risalita di gas e un aumento della pressione nelle acque che si trovano in profondità, nel sottosuolo, mentre non vi sono ...