Camera approva legge che introduce il reato di omicidio nautico

(Di venerdì 22 settembre 2023) Lacruciale per sicurezza sulle acque: Introdotta responsabilità penale perin unanime decisione L’Aula dellaha emesso un forte messaggio a favore della sicurezza sulle acque con un voto schiacciante: 268 sì e un solo no. Il progetto di, chenell’ordinamento ildi, ha ricevuto l’zione unanime, portando avanti un importante passo per la tutela della vita umana nelle attività nautiche. Il testo, promosso dai senatori di FdI Alberto Balboni e Guido Quintino Liris, aveva precedentemente ricevuto il via libera dal Senato lo scorso febbraio. Ora, con l’zione in Aula della ...

Ora diventerà legge , subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In quasi tutti gli interventi in Aula, sono stati ricordati Greta ...

...nel linguaggio politico con le dichiarazioni di Giorgia Meloni durante un intervento alla. ... Ora, il governo Meloni torna sull'argomento el'applicazione della punizione in caso di "...E il Senatoil disegno di legge per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e per ... che ora è realtà grazie al voto unanime della. Si conclude così un percorso iniziato lo ...

L’omicidio nautico è legge, la Camera approva il pdl la Repubblica

Camera, l'omicidio nautico è legge | Ok definitivo alla tutela dello sport in Costituzione TGCOM

In Commissione alla Camera è stato approvato un emendamento a mia prima e unica firma, che prevede l'inasprimento delle pene per chi cattura o uccide gli orsi marsicani”. Queste sono le parole del ...In India le quote rosa sono legge. Il primo ministro Modi: «Momento cruciale nel viaggio democratico del Paese».