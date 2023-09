Calhanoglu dipendenza | Asllani male | un’opzione se assente ? CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’Inter si scopre essere dipendente da Hakan. Una sorta di Deja-vu, ma cambia il protagonista: non più Brozovic, ma il turco.deve crescere? Una volta c’era l’Inter Brozovic dipendente, ora c’è quelladipendente. Inzaghi lo ha scoperto mercoledì sera a San Sebastian, durante la partita contro la Real Sociedad. Per più di un’ora, la squadra è stata risucchiata dalla morsa basca non riuscendo praticamente mai a imbastire trame di gioco e non tenendo un pallone., l’alternativa al turco, ha avuto notevoli difficoltà sia per la sua ancora poca esperienza in certi contesti che per l’evidente pallidità dei due soci veterani Mkhitaryan e Barella. L’alternativa a, in forse con l’Empoli, potrebbe dunque diventare Mkhitaryan. L’armeno ...