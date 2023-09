(Di venerdì 22 settembre 2023) Inizierà quest’22, la quinta edizione dell’, corsa italiana di tre tappe di livello 2.1. Si comincerà con la frazione più impegnativa: si partirà da Corropoli (comune in provincia di Teramo) alle ore 10:40 e si arriverà, dopo ben 223,4 chilometri ricchi di salite e discese, sul traguardo di Trasacco (Aquila). Non è prevista né copertura televisiva né coperturaper questa prima tappa dell’. OA Sport vi offrirà però la diretta live testuale della corsa a partire dalle ore 14:00.La prima tappa dell’...

La stagione del ciclismo su strada 2023 si sta avviando verso la conclusione ma il Calendario ha ancora in serbo qualche corsa interessante, la ...

...cento giorni sui lavori sull'Autostrada. La concessionaria Autostrade per l'Italia avvisa che i cantieri tornano operativi nel tratto compreso tra Pedaso e Vasto Sud secondo il...... è riuscita ad entrare neldei Circuiti classici della Romagna. Il peso dell'...l'emozione dei gran premi che negli anni Settanta spopolavano nei circuiti cittadini della riviera. ...

Calendario Adriatica Ionica Race 2023 oggi: orario venerdì 22 settembre, programma, percorso, altimetria, tv, streaming OA Sport

Adriatica Ionica Race 2023, corsa annullata a meno di 24h dal via SpazioCiclismo

L'edizione 2023 della Adriatica Ionica Race (partenza prevista venerdì da Corropoli, in Abruzzo, domenica arrivo a Crotone) non si disputerà. La comunicazione ufficiale, dopo giorni di discussioni, è ...Una questione che ha dell'incredibile tiene banco nel mondo del ciclismo internazionale. La quinta edizione della Adriatica Ionica Race, prevista in partenza domani, è stata cancellata. La corsa organ ...