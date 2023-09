Calcio | Stampa inglese | De Gea potrebbe ritirarsi

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il portiere spagnolo, svincolato, spera in un'offerta da un club importante LONDRA (INGHILTERRA) - Svincolato dopo il mancato rinnovo col Manchester United che gli ha preferito Onana, David De Gea ...

Il ghanese non rientrerebbe più nei piani di Arteta LONDRA (INGHILTERRA) - Thomas Partey non rientra più nei piani dell'Arsenal e, complice un ...

La Federazione vorrebbe l'ex Bayern Monaco come successore di Flick ROMA - Julian Nagelsmann a un passo dalla panchina della Nazionale tedesca . Lo ...

La Federazione vorrebbe l'ex Bayern Monaco come successore di Flick ROMA - Julian Nagelsmann a un passo dalla panchina della Nazionale tedesca . Lo ...

Dopo 12 anni allo United in cui ha vinto quasi tutto, De Gea vuole proseguire la sua carriera ad alti livelli, in caso contrario potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare il. - ...Così Thiago Motta , allenatore del Bologna , nel corso della conferenzaalla vigilia della partita contro il Napoli. 'Con il modulo a 4 dietro si vede il solito Napoli, attaccano molto bene ...

SALA STAMPA Cagliari Calcio

Calcio serie C, mister Fulvio Fiorin non è più l’allenatore dell’Alessandria La Stampa

Dopo 12 anni allo United in cui ha vinto quasi tutto, De Gea vuole proseguire la sua carriera ad alti livelli, in caso contrario potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare il calcio. - ...'Restare qui 15 anni Magari, ma la vedo difficile' BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Il rinnovo è pronto da giorni, l'annuncio arriverà presto.