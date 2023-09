(Di venerdì 22 settembre 2023) Il portiere spagnolo, svincolato, spera in un'offerta da un club importante LONDRA (INGHILTERRA) - Svincolato dopo il mancato rinnovo col Manchester United che gli ha preferito Onana, David De Geaappendere i guantoni al chiodo. Stando al "Guardian", il quasi 33enne portiere spagnolo è in a

... in buona parte coperti, grande come 14 campi da, i visitatori potranno vedere tutta la ... "Apprendiamo con sgomento e preoccupazione ed unicamente dagli organi didell'imminente ...Il tecnico del Barcellona, Xavi , nel corso della conferenzaalla vigilia della gara contro il Celta Vigo, ha parlato del suo imminente rinnovo di contratto: ' Il rinnovo è pronto da giorni, l'annuncio arriverà presto . L'avevo detto che era tutto fatto.

Calcio: Stampa inglese, De Gea potrebbe ritirarsi Tiscali

Calcio serie C, mister Fulvio Fiorin non è più l’allenatore dell’Alessandria La Stampa

Dopo il derby il Milan deve voltare pagina: all'orizzonte c'è la partita contro il Verona, il primo incontro in programma della quinta giornata della Serie A. Dopo la caduta contro l'Inter e il ...Dopo 12 anni allo United in cui ha vinto quasi tutto, De Gea vuole proseguire la sua carriera ad alti livelli, in caso contrario potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare il calcio. - ...