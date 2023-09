Calcio | Serie A | Salernitana-Frosinone 0-1 dopo il primo tempo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Salerno, 22 set. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 1-0 sullaalla fine deldell'anticipo della quinta giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere sin qui il match il gol di Romagnoli al 12'.

Cambia poco Maurizio Sarri nonostante l'impegno in Champions giocato con l'Atletico Madrid e il prossimo di mercoledì 27 contro il Torino sempre in casa. Davanti al nuovo idolo della tifoseria ...approfondimento David Beckham: Squadre da salvare, ecco il trailer dellatv FOTOGALLERY ©... Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e Harper Seven David Beckham, ex asso delbritannico, ...

Salernitana-Frosinone 0-1 LIVE: gol di Romagnoli Sky Sport

Salernitana - Frosinone live: Calcio - Serie A Eurosport IT

"Tutta la Lega Serie A si stringe alla famiglia Lodetti ed esprime le più sentite condoglianze". Così in una nota la Lega Serie A nel giorno della scomparsa di Giovanni Lodetti, "centrocampista di ...Durante una partita nella 5ª Divisione inglese, i padroni di casa del Gateshead Fc hanno dato una straordinaria dimostrazione di come il tiki-taka ...