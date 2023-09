Calcio | Palladino | ' Sarri un maestro | Lazio squadra di valore'

Un anno di Monza per Raffaele Palladino, al timone dei biancorossi dal settembre del 2022: "Per me è un orgoglio aver difeso questi colori e aver ...

Non è un posto in Europa, sfiorata lo scorso anno, l'obiettivo del Monza. Palladino lo dice chiaramente dopo l'1 - 1 con il Lecce: "Assolutamente no. ...

La Lazio torna a giocare all'Olimpico e aspetta il Monza dicon la speranza di abbattere un tabù. Dall'inizio della stagione, infatti, la squadra biancoceleste non ha ancora vinto nel suo stadio: prima la pesante sconfitta contro il Genoa neopromosso ...Per quanto ci riguarda", conclude, che fa muro di fronte ai soli tre gol sin qui segnati dai suoi. "Credo che il nostro sviluppo delle occasioni create sia ottimo. Costruiamo dal basso ...

Calcio: Palladino, speravo a questo punto di avere 6 punti Agenzia ANSA

Calcio: Palladino, 'non è l'Europa l'obiettivo del Monza' Tiscali

(ANSA) - MONZA, 22 SET - "Affrontiamo una squadra di grande valore e che ha in Sarri un maestro". Palladino anticipa così la partita del suo Monza, domani alle 20.45 in casa della Lazio. "Rispetto all ...Niente Lazio per Gianluca Caprari, alle prese con un problema al ginocchio. A confermare l'infortunio è stato il tecnico Raffaele Palladino che in conferenza stampa ha spiegato come intende rispondere ...