Calcio | morto a 81 anni Giovanni Lodetti | ex centrocampista di Milan e Nazionale

(Di venerdì 22 settembre 2023)o, 22 set. - (Adnkronos) - Il mondo delpiange Giov, exdi, scomparso oggi all'età di 81. In carriera ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, una Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia rossonera, più un Europeo in maglia azzurra nel 1968.

Il calcio italiano è in Lutto per la scomparsa di una giovane atleta di soli 22 anni , a seguito di un terribile incidente stradale Ha perso la vita ...

a 81 anni Giovanni Lodetti , ex centrocampista del Milan della Nazionale di. Nato a Caselle Lurani, in provincia di Lodi, il 10 agosto 1942, ha vinto tutto con i rossoneri e un Europeo ...Lutto per il Milan e per tutto ilitaliano: èa 81 annni Giovanni Lodetti, una vera e propria leggenda del club. In maglia rossonera vinse due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe ma soprattutto le prime due ...

Lutto in Brasile, è morto Mario Marinho Agenzia ANSA

Lutto nel mondo del calcio: è morto Giovanni Lodetti Sportitalia

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Lutto nel mondo del calcio: è morto a 81 anni Giovanni Lodetti, storico centrocampista del Milan, con cui vinse due Scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa ...All'età di 81 anni, è morto Giovanni Lodetti, ex bandiera del Milan e della nazionale italiana degli anni sessanta, settanta e inizi anni ottanta.