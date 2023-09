Un anno di Monza per Raffaele Palladino, al timone dei biancorossi dal settembre del 2022: "Per me è un orgoglio aver difeso questi colori e aver ...

Si gioca Monza-Lecce per la quarta giornata del campionato di Calcio di serie A. Inizio alle 15 allo stadio Brianteo. serie C girone C: fra le ...

Non è un posto in Europa, sfiorata lo scorso anno, l'obiettivo del Monza. Palladino lo dice chiaramente dopo l'1 - 1 con il Lecce: "Assolutamente no. ...

Sfida che ilaffronta "dopo aver lavorato bene sotto tutti i punti di vista". Palladino, dopo il pareggio in extremis in Champions dei biancocelesti, è convinto che la Lazio arriverà all'...Rottura del crociato per Ebosse, out almeno 6 mesi, e problema al ginocchio per Caprari del. Ecco la situazione degli infortunati squadra per squadra ATALANTA - 5giornata Atalanta - Cagliari ...

Calcio: Monza; Palladino, 'ho chiesto il coltello tra i denti'

MONZA, CAPRARI SALTA LA LAZIO: "HA UN PROBLEMA AL GINOCCHIO"

Potrebbe essere un weekend positivo per le due romane. La Lazio, impegnata in casa contro il Monza, vede la prima vittoria casalinga, a 1,83, sale a 3,60 il pareggio, con il segno «2» offerto a 4,40.(ANSA) - MONZA, 22 SET - "Affrontiamo una squadra di grande valore e che ha in Sarri un maestro". Palladino anticipa così la partita del suo Monza, domani alle 20.45 in casa della Lazio. "Rispetto all ...