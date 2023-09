Calcio | ManCity Guardiola Tante gare | tante infortuni | così non va

Il ritorno del tecnico è previsto dopo la prossima sosta per le Nazionali MANCHESTER (INGHILTERRA) - Pep Guardiola , allenatore del Manchester City, ...

Il ritorno del tecnico è previsto dopo la prossima sosta per le Nazionali MANCHESTER (INGHILTERRA) - Pep Guardiola , allenatore del Manchester City, ...

"E' un giocatore molto importante per noi" MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Sto meglio. Sono passate tre settimane dall'operazione, piano piano vado ...

"E' un giocatore molto importante per noi" MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Sto meglio. Sono passate tre settimane dall'operazione, piano piano vado ...

"E' un giocatore molto importante per noi" MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Sto meglio. Sono passate tre settimane dall'operazione, piano piano vado migliorando. Ho dovuto seguire la squadra da lontano ma ...Nel frattempo marchi come il(ma lo stesso vale ad esempio per il Real Madrid) hanno già ...alle potenzialità di crescita sui mercati internazionali (dove è uno dei brand europei didi ...

Calcio: ManCity. Riecco Guardiola 'Rinnovo Walker Felice sia ... Tiscali

Man. City - Stella Rossa (3-1) Champions League 2023 la Repubblica

I bavaresi calano il poker all’esordio, agevolati da una ‘papera’ di Onana in avvio. Gli uomini di Ancelotti vincono solo grazie a una rete in pieno recupero ...Ecco le formazioni ufficiali di Manchester City-Stella Rossa (calcio d'inizio ore 21). Man City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Sergio Gomez; Rodri, Matheus Nunes; Bernardo Silva, Alvarez ...