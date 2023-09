Calcio | Juventus per il primo attacco alla vetta | tre punti con il Sassuolo a 1 | 80

(Di venerdì 22 settembre 2023) Torino, 22 set - (Adnkronos) - Turno da prova del nove per la, che nella quinta giornata di Serie A ha l'occasione di conquistare contro ililpost in classifica, almeno fino al ritorno in campo dell'Inter. Un obiettivo raggiungibile secondo i betting analyst, anche se l'ultimo precedente a Reggio Emilia ha premiato i neroverdi. La rivalsa bianconera è data a 1,80 su Planetwin365, un altro colpo degli emiliani pagherebbe 4,13, mentre la «X» vale 3,95. Dopo la bella prova contro la Lazio, Allegri confermerà la coppia Vlahovic-Chiesa ine sono proprio loro ad aprire il tabellone dei marcatori: il serbo si candida a 2,55, mentre per l'attaccante azzurro si sale a 3,25. Osservato speciale anche Berardi, che proprio contro la Juve potrebbe giocare la trecentesima partita in Serie A e la sua ...

Roma, 13 set. - (Adnkronos) - Simone Sozza è l'arbitro designato per il derby Inter-Milan , in programma sabato 16 settembre alle 18 al 'Meazza' e ...

Estate 2022, ha inizio il secondo capitolo di Paul Pogba in maglia bianconera. Il calciatore francese tornò in Italia, acclamato dai tifosi ...

L'exe Inter riserva una frecciatina ai rossoneri: 'Il Milan contro il Newcastle mi ha fatto rimanere male. Sono fortunati perché (gli avversari ndr) sanno solo correre, altrimenti non ...Partita di cartello sabato sera al 'Romeo Neri' : arriva il Perugia (d'inizio alle 20:45 ). I romagnoli, ritrovata la vittoria in casa contro laNext Gen, vogliono far valere il fattore campo anche per rifarsi dello scivolone di Pescara, con il Pineto, ...

Carta Ronaldo, niente risarcimento dalla Juve: i dettagli Calcio News 24

Le tre vittorie e il pareggio nelle prime 4 giornate hanno rilanciato la Juve al secondo posto in campionato, ma in questo momento l’euforia rischia di dare alla testa. «Antenne dritte perché c’è ...Dopo aver controllato bene in area e aver nascosto il pallone a tre avversari, Lukaku ha calciato in porta col piede debole ... europee dopo la finale raggiunta nello scorso anno. La Juventus, invece, ...