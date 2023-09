Calcio | Juve; Allegri | ' Chiesa e Vlahovic sono recuperati'

Serie A calcio - chi sono gli arbitri della quinta giornata (22-24 settembre) : Marcenaro per Empoli-Inter - Colombo per Sassuolo-Juventus Con il termine della prima giornata di gara per ciò che riguarda le coppe europee, può ripartire la corsa della Serie A 2023-2024: il quinto turno ...

Juvemania : in Champions il vero volto del calcio italiano. Con delle rivali così - Allegri se la gioca per lo scudetto Ha fatto effetto vedere seduti insieme su una panchina della Continassa i 2 principali artefici del Napoli campione d'Italia: Giuntoli e...

Calcio : Sassuolo verso il tutto esaurito al Mapei contro la Juve In vista della sfida casalinga di sabato contro la Juventus, dubbio tra i pali per il Sassuolo. Consigli, assente nell'ultima gara per infortunio, ...

Calcio : Juve. Lesione al bicipite femorale per Alex Sandro Fra 15 giorni nuovi esami per determinare i tempi di recupero TORINO - La Juventus perde Alex Sandro per almeno un paio di settimane. "In seguito ...

Calcio : Juve. Lesione al bicipite femorale per Alex Sandro Fra 15 giorni nuovi esami per determinare i tempi di recupero TORINO - La Juventus perde Alex Sandro per almeno un paio di settimane. "In seguito ...