Calcio | Frosinone | operazione ok al quinto metatarso del piede destro per Harroui

(Di venerdì 22 settembre 2023), 22 set. - (Adnkronos) - "Ilcomunica che il calciatore Abdoulrahmaneè stato sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la frattura aldel. L'è stata eseguita con successo dal Prof. Giuliano Cerulli presso la clinica Villa Fiorita di Perugia". Così ilin una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il tempo di recupero per il 25enne marocchino si aggira sui due mesi.

Frosinone, 17 set. (Adnkronos) - Vittoria bella e importante in rimonta del Frosinone in casa contro il Sassuolo per 4-2. La squadra di Di ...

Roma, 19 set. - (Adnkronos) - Zero punti e zero goal nelle prime quattro giornate, uniti al pesante 7-0 subito in casa della Roma non fanno dormire ...

"Troveremo una squadra arrabbiata che vuole i primi 3 punti della stagione. Ma la gara è fondamentale anche per noi in chiave salvezza". Eusebio Di ...

Infine il Napoli che, nelle prime due gare in trasferta, ae a Genova, è sempre stato costretto a rimontare l'iniziale svantaggio. Complessivamente, gli azzurri sono stati in svantaggio in ...Oggi i primi anticipi Oggi i primi anticipi della quinta giornata della Serie A. In campo alle 18.30 la Salernitana affronta ilall'Arechi, il Lecce ospita il Genova alle 20.45. Sabato tocca a Milan - Verona alle 15, Sassuolo - Juve alle alle 18 e Lazio - Monza alle 20.45. Tra domenica e lunedì le altre partite della ...

FROSINONE – FIORENTINA, LA BIGLIETTERIA – Frosinone Calcio Frosinone Calcio

Frosinone, 22 set. - (Adnkronos) - "Il Frosinone Calcio comunica che il calciatore Abdoulrahmane Harroui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la frattura al quinto metatarso ...Analisi, ultime dai campi, probabili formazioni e statistiche con consigli per le scommesse su tutte le partite del 5° turno del campionato di calcio italiano ... con Kastanos in leggero svantaggio.