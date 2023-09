Calcio | Barcellona | l' allenatore Xavi rinnova fino al 2025

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023), 22 set. - (Adnkronos) - L'delHernandez prolunga il suo contrattoal 30 giugno, con opzione per un'altra stagione. Lo annuncia il club catalano con una nota sul proprio sito ufficiale. "L'FC Barcelona e l'Hernández hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contrattoal 20 giugno, con opzione per un ulteriore anno. La firma è avvenuta questo venerdì negli uffici dello Spotify Camp Nou, alla presenza del presidente Joan Laporta; del vicepresidente Rafa Yuste, del vicepresidente economico, Eduard Romeu, e del direttore dell'Area, Anderson Luis de Souza Deco".