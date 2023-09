Calcio | Addio a Giovanni Lodetti | campione d' Europa con Milan e Italia

(Di venerdì 22 settembre 2023) In carriera ha giocato anche con Sampdoria, Foggia e NovaraO - Si è spento a 81 anni, ex centrocampista dele della Nazionale. Originario di Caselle Lurani, all'epoca nella provincia dio, a 15 anni entrò nel settore giovanile rossonero, arrivando a debuttare in pri

addio al calcio per uno dei protagonisti del mondo del pallone degli ultimi anni, ex giocatore della nazionale e vincitore di uno scudetto Alla fine ...

In carriera ha giocato anche con Sampdoria, Foggia e Novara MILANO - Si è spento a 81 anni Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan e della Nazionale. Originario di Caselle Lurani, all'epoca ...Si è spento Giovanni Lodetti . Il mondo delpiange l'ex centrocampista del Milan , uno dei grandi protagonisti dell'epopea rossonera negli anni Sessanta. Classe 1942, il popolare "Basleta", come veniva chiamato per il mento pronunciato, ...

Addio a Giovanni Lodetti, si è spento a 81 anni: ha vinto tutto con il ... Calciomercato.com

Addio a Lodetti: perno del Milan, giocava al parco senza dire chi era Corriere dello Sport

Il mondo del calcio si stringe in un abbraccio di commozione alla notizia della scomparsa di Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan e della Nazionale di calcio, che ci lascia all'età di 81 anni ...Lutto nel mondo del calcio: è morto a 81 anni Giovanni Lodetti, storico centrocampista del Milan, con cui vinse due Scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe ...